Barcellona, nessun dietrofront su Coutinho

BARCELLONA COUTINHO / Due gol e tre assist in otto presenze. È partita bene l'avventura di Philippe Coutinho al BayernMonaco ed in Catalogna più di qualche tifoso si è detto nostalgico del brasiliano, sperando in un possibile ritorno al Barcellona al termine di una stagione che può rilanciarlo ad altissimi livelli.

Un'ipotesi che, però, sarebbe totalmente da escludere, almeno secondo quanto riferice 'As'. La dirigenza blaugrana avrebbe infatti deciso di chiudere definitivamente il rapporto con l'ex Liverpool ed Inter che se non sarà riscattato dai bavaresi (hanno un'opzione da 120 milioni di euro ma può essere ritrattata) sarà in ogni caso messo in vendita, sperando magari nella Premier League dove vanta tantissimi estimatori. L'avventura di Coutinho al Barcellona, in ogni caso, andrebbe considerata ormai chiusa.