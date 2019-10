FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai prospetti del futuro di Real Madrid e Barcellona fino alle promesse più interessanti che emergono dai campionati giovanili nazionali, il consueto punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Gestire il percorso di crescita di un giovane non è assolutamente facile, bisogna capire i momenti in cui può esplodere il talento, dosare il livello di difficoltà gradualmente. Il norvegese Martin Odegaard compirà ventuno anni solo il prossimo 17 dicembre, rappresenta una promessa per il futuro del Real Madrid che lo gira in prestito da tre anni e mezzo. Ha iniziato all'Heerenveen, trasferendosi quando aveva compiuto appena diciottenne, e l'esperienza non è stata esaltante, molto meglio al Vitesse con 35 presenze, 11 gol e 12 assist, un rendiimento che l'ha reso pronto per la Liga. Non per il Madrid ma per la Real Sociedad, in otto partite è già a due gol (uno nella prestigiosa vittoria contro l'Atletico Madrid) e due assist. Si tratta di un trequartista che può giocare anche sulle corsie laterali del tridente offensivo, il talento c'è, del resto Ancelotti gli regalò il debutto in Liga nel 7-3 al Getafe quando non aveva neanche diciassette anni.

2. Il vivaio del Barcellona non è una novità ma l'effetto Ansu Fati rende tutti ancora più attenti. Alex Collado è diventato famoso per il video del gol alla Messi realizzato con il Barcellona B nello stadio dedicato a Johan Cruijff: è partito dalla destra, con on tocchi di suola e finte ubriacanti ha saltato i difensori avversari arrivando in area. E quando sembrava aver perso il pallone, con un colpo di tacco ha trafitto il portiere. Collado è un attaccante classe '99, ha debuttato in Liga nella scorsa stagione contro il Celta Vigo ed è pronto per nuove opportunità.

3. Nel ruolo di De Jong e Rakitic, in casa Barcellona c'è un altro talento in quel ruolo da monitorare con attenzione. Si tratta di Riqui Puig, centrocampista classe '99 che ha visione di gioco, facilità di calcio, può giocare davanti alla difesa e nel Barcellona B è a due gol e un assist in sette presenze.

4. Seconda punta che gira intorno al figlio d'arte Ravanelli, Nuti è un classe '2006, gioca sotto età rispetto alla categoria Under 15 e sta mettendo in mostra il suo talento, le abilità tecniche che gli consentono di calciare con destro e sinistro. E' già a quota due reti realizzate contro la Salernitana e il Napoli.

5. Nella scorsa stagione è andato in doppia cifra giocando due anni sotto età rispetto alla categoria, parliamo di Seydou Fini, attaccante classe '2006 del Genoa.

Ha mezzi atletici e tecnici impressionanti, è stato uno dei protagonisti della cavalcata dell'Under 15 rossoblù terminata in semifinale contro il Milan. Fini ha l'accelerazione fulminante, la scelta di tempo, la capacità d'arrivare in anticipo rispetto all'avversario, domenica ha realizzato una tripletta nel poker che il Genoa ha inflitto al Pisa, arrivando a quota sei gol, soltanto Leone della Sampdoria ha fatto meglio finora con otto gol.

6. L'Inghilterra è una delle nazionali che hanno sviluppato un ricambio generazionale molto interessante, tra i talenti c'è anche Declan Rice, difensore classe '99 del West Ham con cui nella stagione in corso finora ha sempre giocato titolare senza mai essere sostituito. Rice ha già raggiunto una valutazione di circa 50 milioni di euro, ha qualità così importanti in fase d'impostazione da poter essere impiegato anche a centrocampo. E' passato per il vivaio del Chelsea prima di andare al West Ham, ha una storia complessa anche in Nazionale. Prima l'Irlanda dall'Under 17 all'Under 21, poi la Nazionale maggiore con cui ha portato a casa tre presenze prima di scegliere l'Inghilterra con cui vanta sei apparizioni.

7. Quattro gol in sei partite per Michele Gennarelli, esterno offensivo dell'Under 17 del Benevento che ha realizzato 4 gol in 6 partite, quelle al Crotone, all'Ascoli e poi la doppietta contro il Cosenza. Ha il dribbling, vede la porta, può essere impiegato anche da centrocampista offensivo.

8. Ricorda Gigio Donnarumma per caratteristiche, unendo la straordinaria altezza (198 cm) con la reattività, la capacità di coprire lo specchio della porta anche per le conclusioni rasoterra. Parliamo di Igor Lucatelli, portiere classe '2003 dell'Under 17 del Pescara, da tenere d'occhio con grande attenzione. Il club abruzzese ci punta molto, infatti in estate ha rifiutato le offerte della Juventus e della Roma con la consapevolezza che il suo valore può crescere tantissimo.

9. La Nazionale Under 17 oggi inizia un raduno a Tirrenia per prepararsi alla prima fase del percorso di qualificazione all'Europeo di categoria contro Lussemburgo, Irlanda del Nord e e Turchia. Tra i 26 convocati di Zoratto (domenica dopo il test contro l'Under 17 dell'Empoli ne rimarranno 20) c'è un solo rappresentante del girone C, quello del centro-Sud. Si tratta di Alessando Logrieco della Roma, abile a pescarlo dopo il fallimento del Bari. E' un centrocampista duttile, impiegabile sia come mezzala di qualità che da esterno offensivo.

10. Tommaso Galante dall'Academy Fano è uno dei colpi della Juventus per il suo vivaio, l'attaccante classe '2004 comanda la classifica marcatori del girone A del campionato Under 16 con cinque gol insieme con Rimondo del Genoa e Kumi del Sassuolo. Galante ha il gol nel sangue, anche domenica ha "timbrato il cartellino" nella vittoria per 3-1 contro la Virtus Entella.