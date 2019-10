SAMPDORIA RANIERI / Claudio Ranieri si presenta ai tifosi della Sampdoria. Nel corso della sua prima conferenza stampa da blucerchiato, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Per prima cosa devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club così prestigioso, una squadra che mi è sempre stata simpatica - ha esordito Ranieri - Noi allenatori, presidenti e atleti abbiamo il dovere di far sognare i propri tifosi. Sono stato chiamato per risollevare una squadra ultima, ma sono convinto che questo non sia il suo reale valore. Chi mi darà il massimo avrà l'opportunità di giocare, gli altri dovranno aspettare. Quando una squadra è ultima in classifica perde sicurezze e autostima, la prima cosa è ridare autostima al gruppo. La mia base sarà composta da undici persone che hanno voglia di lottare: per moduli e sistemi di gioco vedremo cosa dirà il campo.

è un calciatore che fa la differenza, l'anno scorso ha vinto il titolo di capocannoniere ma è lui che deve aiutarsi per primo: è il simbolo della Sampdoria, è il punto di riferimento per i suoi compagni".

LA ROMA - "Partire con Samp-Roma non è uno scherzo del destino, ma noi cercheremo di fare il massimo in campo e poi vinca il migliore. Sono una persona positiva ed evidentemente doveva andare così: l'ultima mia squadra è stata la Roma e ricomincio con i giallorossi. Lo scudetto del 2009/10 non torna più ma ormai è acqua passata. Quella stagione subentrai a zero punti e con il Livorno, poi retrocesso, conquistammo un solo punto su sei. Tutti si ricordano di quel Roma-Samp, dove sbagliammo tanto nel primo tempo, ma era destino. Sostituire Di Francesco nuovamente è bizzarro, gli auguro di trovare presto una squadra perché bravo e lo merita".