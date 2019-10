CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN BALE MUELLER ISCO / La sosta per le nazionali è stata per molti calciatori un motivo di 'evasione' dalla routine di club con i quali sembra apparentemente finito l'amore. Si tratta di quei giocatori scontenti che ormai non aspettano altro che la prima occasione utile per poter cambiare aria dopo non esserci riusciti nel corso dell'ultima finestra di calciomercato estivo. Dall'Italia all'estero i nomi sono davvero tanti ed allettanti ma in particolare oltre confine potrebbero nascere le occasioni più ghiotte per le big della nostra Serie A. Dal solito Eriksen ai vari Gareth Bale e Isco passando per le new entry Mueller e Martinez e senza ovviamente dimenticare Rakitic e Pogba. Tutti i calciatori che potrebbero far gol a Juventus, Inter e non solo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, da Eriksen a Bale: big in rotta ma la concorrenza non manca

Lo scontento per eccellenza rimane Neymar, che ha fatto di tutto per lasciare Parigi e tornare in Spagna con Real Madrid e Barcellona in primissima fila. C'è da scommettere che il brasiliano riproverà l'addio al PSG già nella prossima finestra di trasferimenti anche se appare piuttosto improbabile un approdo in Italia. Chi invece è stato spesso accostato alle big di Serie A, e nello specifico alla Juventus è Christian Eriksen che è in scadenza di contratto con il Tottenham ma è da tempo anche nel mirino del Real Madrid. L'ex Ajax rappresenterebbe un colpo da novanta per l'estate ma l'enigma appare ancora ben lontano dalla risoluzione. Appena tre presenze in stagione invece per Isco, già in passato avvicinato ai bianconeri ai tempi di Allegri, e ormai destinato a lasciare la casa 'blanca' per una cifra che visti anche i problemi fisici appare sempre più al ribasso. Con lui dal Real è destinato ai saluti anche Gareth Bale, separato in casa e grande occasione soprattutto per Inter e Milan.

L'operazione nel complesso non risulta del tutto impossibile dal punto di vista del cartellino con 50 milioni che potrebbero essere sufficienti. Il vero problema, per i club di Serie A, sarebbe lo stipendio.

Tra gli scontenti storici c'è infine anche quel Paul Pogba che vorrebbe tanto lasciare il Manchester United con la Juventus che eventualmente studierebbe il piano giusto per riportarlo a Torino dopo stagioni piuttosto incolori con la maglia dei 'Red Devils'.

Calciomercato Serie A, restyling a centrocampo: da Mueller a Rakitic

Se al Real Madrid i rapporti con alcuni top player rimangono piuttosto tesi, le cose non vanno meglio al Bayern Monaco dove persino un pilastro del club come Thomas Mueller sembra finito in discussione. Il tedesco non è più una prima scelta per Kovac e avrebbe già chiesto la cessione a gennaio, con l'Inter di Conte che potrebbe anche farci un pensierino. Caratterialmente fortissimo, sarebbe un giocatore ideale dal punto di vista della 'garra' per l'ex allenatore del Chelsea. Dalla Baviera con i bagagli pronti c'è anche Javi Martinez, mediano spagnolo in grado di giocare sia a centrocampo che in difesa qualora ce ne fosse bisogno. Minutaggio davvero basso fino a questo momento per l'ex Bilbao che porterebbe in dote quel giusto mix di duttilità ed esperienza, in particolare in una squadra come il Milan in fase di ricostruzione. I costi non sono proibitivi ma c'è da valutare attentamente la tenuta fisica.

Chiudono il quadro dall'estero Ivan Rakitic e Nemanja Matic, due centrocampisti finiti nel mirino di Juventus ed Inter. Il croato è ormai ai margini del progetto a Barcellona dopo l'arrivo di de Jong ed ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 che porterà i blaugrana a chiedere una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Matic è invece una vecchia conoscenza di Conte al Chelsea che potrebbe fare al caso dell'ex ct. Occhio però anche in questo caso alla spietata concorrenza della Juventus.