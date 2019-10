CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Ormai da settimane, il nome di Ivan Rakitic è una costante in ottica calciomercato. Il centrocampista croato ha perso protagonismo in questa stagione e da fedelissimo di Ernesto Valverde è diventato un comprimario nel Barcellona. Una situazione che va stretta all'ex Siviglia, pronto a considerare con attenzione una partenza a gennaio. Nell'anno degli Europei, infatti, il giocatore 31enne vuole mettere nelle gambe più minuti possibili per non rischiare di arrivare impreparato al grande appuntamento con la maglia della Croazia.

Seguito in Francia dale in Inghilterra dal, il calciatore è destinato così a movimentare la sessione invernale di mercato

Una battaglia pronta a coinvolgere anche la Serie A. Non è infatti un mistero l'interessamento di Inter e Juventus per Rakitic. Entambe le squadre cercando rinforzi importanti a centrocampo e hanno individuato nel reperimento di un top player del reparto una delle loro priorità in vista della prossima sessione di trasferimenti. La scorsa estate, il Barça ha valutato il giocatore 45-50 milioni di euro, ma la scadenza del contratto a giugno 2021 ha fatto scendere il prezzo a 30-35 milioni di euro.