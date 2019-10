Juventus, la rinascita di Dybala: da partente... al rinnovo?

JUVENTUS DYBALA / Un nuovo Paulo Dybala per una nuova Juventus. La cura Sarri comincia a dare i primi frutti con l'argentino che dopo un'estate di calciomercato turbolenta nella quale sembrava inevitabile l'addio, ha iniziato a lanciare segnali importanti che fanno ben sperare in casa bianconera.

Nel prossimo futuro c'è un ruolo di primo piano per la 'Joya' nello scacchiere del tecnico toscano, che punta a rilanciare completamente un elemento potenzialmente fondamentale per la sua formazione e, allo stesso tempo, rivalutarlo anche in ottica mercato, dove secondo 'Tuttosport' la valutazione juventina sul giocatore torna a salire verso quota 100 milioni di euro dopo lo 'sconto' ipotizzato durante l'ultima sessione estiva. Ma in ogni caso la cessione è tutt'altro che un'ipotesi concreta: anzi, secondo il quotidiano torinese il prossimo passo per il rilancio di Dybala potrebbe essere anche ildel contratto.