JUVENTUS INFORTUNIO RAMSEY / La Juventus torna quest'oggi ad allenarsi alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo da mister Sarri. Nelle ultime ore sono tornati a Torino alcuni nazionali, tra i quali Dybala, ma a far scattare l'allarme in casa bianconera è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non ha smaltito il problema all'adduttore della coscia accusato nel riscaldamento con l'Inter e si sottoporrà a delle sedute personalizzate nei prossimi allenamenti.

L'ex Arsenal non è stato impiegato dal Ct Giggs nelle gare delle Qualificazioni adcon Slovacchia e Croazia.Difficile vederlo già a disposizione alla ripresa del campionato contro il: la situazione di Ramsey verrà monitorata quotidianamente dallo staff medico juventino, che cercherà di farlo recuperare in tempo per la sfida di Champions League di martedì prossimo con la. Contro il Bologna potrebbe rivedersi, almeno per la panchina, così come dovrebbero tornare nella lista dei convocati gli ex lungodegenti, ormai recuperati dai rispettivi infortuni.