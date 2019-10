ESCLUSIVA NAPOLI UNAI NUNEZ UGALDE / Giovane, forte e di belle speranze: l'identikit è quello di Unai Núñez, centrale difensivo dell'Athletic Bilbao, classe 1997, con nel curriculum già 54 presenze con i baschi, tra campionato e coppe, nazionali e continentali. Un profilo che sembra aver stregato il Napoli di Carlo Ancelotti e tante altre big d'Europa: "E' chiaro che in Italia, uno come Unai Núñez, abbia più di qualche estimatore, è stato uno dei protagonisti durante l’ultimo Europeo Under 21, vinto dalla Spagna proprio in Italia", racconta Iñaki Ugalde, corrispondente da Bilbao per il 'Mundo Deportivo', ai microfoni di Calciomercato.it: "Ha giocato benissimo per tutta la competizione, dai gironi alla finale. Unai è un centrale giovane e interessante, molto forte fisicamente e con un futuro assicurato dinanzi. E’ normale che abbia su di sé le attenzioni dei maggiori club europei".

Calciomercato Napoli, Ugalde sul futuro di Unai Núñez

Il profilo è uno di quelli importanti, eppure, potrebbe andar via dai Paesi Baschi per un costo tutto sommato accettabile, considerate le cifre del calciomercato moderno. E unita alla sua volontà di cercare minuti altrove, Unai Núñez può diventare più di una semplice suggestione per i propri estimatori: "Al momento, Unai Núñez è il terzo centrale della rosa - spiega Ugalde - Il ragazzo ha tanta voglia di giocare e una sua cessione nel futuro prossimo sarebbe più che plausibile". Occhio, però, al prezzo: "Anche se ha un contratto che lo lega all’Atheltic fino al 2023, Unai ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Il Bilbao non negozia mai operazioni del genere. Quando un calciatore ha la clausola, o il club che lo chiede si presenta con la cifra esatta, o non se ne fa nulla".

Una situazione chiara e ben definita, allora: se il Napoli vorrà prendere Unai Núñez dovrà bussare alla porta dell'Athletic con i trenta milioni già tra le mani. Un'operazione che, per tempistiche e costi, può ricordare quella legata a Fabian Ruiz. Dall'entourage del calciatore filtra un diplomatico no comment e la richiesta di mantenere un riservo sul futuro del ragazzo che, ovviamente, apre a scenari tutt'altro che scontati.



