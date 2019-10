ITALIA PAOLO ROSSI / È un'Italia che può tornare a sognare in grande. Parola di Paolo Rossi, uno che di sogni e d'azzurro se ne intende.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'eroe del Mondiale dell'82 ha parlato quindi della Nazionale di, già aritmeticamente qualificata all'Europeo: "Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha lanciato molti giovani e ha saputo dare un'identità alla squadra: possiamo sperare in un grande Europeo. Dobbiamo migliorare nella velocità della manovra in fase di esecuzione. È giusto provare i giovani come, per avere nuove alternative. Senza esagerare, uno zoccolo duro è indispensabile".