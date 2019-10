TOTTENHAM BRUNO FERNANDES JUVENTUS ERIKSEN / Il Tottenham sembra aver individuato il sostituto di Christian Eriksen. Il nazionale danese si allontana sempre di più dagli 'Spurs', dopo aver rimandato al mittente l'offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Così il club vice-campione d'Europa starebbe preparando l'assalto aper supplire al possibile addio dell'ex Ajax.

Il Tottenham - scrive il 'Sun' - potrebbe sferrare già nel mercato di gennaio l'offensiva per il centrocampista dello Sporting Club Portugal, recapitando al sodalizio di Lisbona un assegno vicino ai 75 milioni di euro. L'ex Sampdoria già la scorsa estate fu vicino al trasferimento in Premier League nelle fila del Manchester United. L'approdo di Bruno Fernandes al Tottenham nella finestra invernale potrebbe liberare già ad inizio 2020 Eriksen, con il 27enne danese seguito con interesse in Serie A da Inter e soprattutto Juventus.