CALCIOMERCATO CRYSTAL PALACE GABIGOL CAPUTO / Avvio di stagione super per il Crystal Palace che con 14 punti conquistati in 8 giornate è a sole due lunghezze di distanza dal ManchesterCity secondo in classifica. La truppa guidata da Roy Hodgson sta facendo benissimo nonostante un attacco che non decolla, in particolare il belga Benteke che dovrebbe essere il trascinatore della squadra ed invece non ha ancora segnato un gol in 9 presenze. Anche per questo in casa delle 'Eagles' è iniziato un casting per la ricerca di una nuova punta da inserire in organico a gennaio.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nella lista dei nomi monitorati figurano anche quelli di due 'italiani': Gabigol e Francesco Caputo. Il primo, di proprietà dell'Inter ed in prestito al Flamengo, era stato seguito anche un anno fa dai londinesi, proprio prima del ritorno in Brasile dove quest'anno ha segnato una valanga di gol meritando la chiamata in nazionale. Adesso ci riprovano, anche se lo stesso calciatore è tentato dall'ipotesi di restare al Flamengo che farà di tutto per trattenerlo oltre la scadenza del prestito fissata per fine dicembre. Decisivo sarà l'incontro tra l'entourage del giocatore e i dirigenti dell'Inter che puntano a mettere a bilancio una plusvalenza. L'altra ipotesi porta invece all'esperto bomber del Sassuolo che avrebbe proprio nel manager Hodgson un estimatore di peso. Non risultano al momento contatti diretti, ma è un'idea da tenere d'occhio. Anche se in questo momento l'ipotesi più calda e preferita anche dai tifosi porta al ritorno di Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea e già passato a 'Selhurst Park' in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.