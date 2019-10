JUVENTUS RONALDO CR700 / Un altro prestigioso record in carriera per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, grazie al rigore trasformato ieri sera in Ucraina-Portogallo, ha toccato il muro delle 700 reti da professionista tra squadre di club e Nazionale. Davanti al cinque volte Pallone d'Oro restano adesso Bican (805), Romario (772), Pelé (767), Puskas (746) e Gerd Muller (735). Nonostante il ko con la formazione di Shevchenko, Ronaldo ha manifestato la propria gioia per il traguardo raggiunto: "E' un orgoglio segnare il gol numero 700 della mia carriera.

Vorrei condividerlo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungerlo. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo con l'Ucraina, però tutti insieme ci qualificheremo per".

Ronaldo alla stampa lusitana ha poi aggiunto: "I record non li cedo, vengono da me naturalmente. Sono felice di aver raggiunto questo obiettivo: ma penso già al gol numero 701 nella prossima partita con la Juve”.

La Juventus intanto, attraverso i canali social, ha celebrato il portoghese: "CR700 e non è ancora finita", così come anche i profili del Portogallo: "Per alcuni, impossibile, per il migliore di sempre, non è abbastanza. CR700 ha fatto la storia e pensa solo al prossimo gol: perché una vera leggenda non si riposa mai".