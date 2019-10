NAPOLI FABIAN RINNOVO / Il Napoli allontana le sirene spagnole per Fabian Ruiz. Le 'Grandi' di Spagna si muovono per il centrocampista dei partenopei, con Barcellona e Real Madrid che starebbero pianificando l'assalto all'ex Betis per la prossima finestra estiva del mercato. Il patron De Laurentiis non avrebbe però nessuna intenzione di privarsi del suoi gioiello e perno dello scacchiere di Ancelotti.

La volontà del patron azzurro - riporta il 'Corriere dello Sport' - sarebbe quella di blindare Fabian prolungandone il contratto per altri due stagioni, ovvero dal 2023 al giugno 2025, con sostanzioso aumento dell'ingaggio. Inoltre, il Napoli starebbe pensando anche ad una maxi clausola tra i 100 e i 120 milioni di euro. Come per Allan e Koulibaly, De Laurentiis si tiene stretto e fa muro anche sul talento della nazionale spagnola.