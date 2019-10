Calciomercato Inter, non solo Matic: prove di doppio colpo dalla Premier

CALCIOMERCATO INTER MATIC GIROUD / È già tempo di preparare le manovre di avvicinamento al prossimo calciomercato di riparazione che, in quanto tale, va sondato ed analizzato alla ricerca delle potenziali occasioni da cogliere al volo per puntellare la rosa in vista della volata finale. L'Inter si avvia a questa finestra invernale di mercato con due lacune che proverà a colmare, salvo colpi di scena, senza dover sborsare grandi cifre, puntando quindi sui grandi scontenti in cerca di rilancio in vista anche dell'Europeo. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti di mercato.

Un centrocampista d'esperienza e con forza fisica ed un vice-Lukaku: sono questi i due profili che la dirigenza nerazzurra sta tenendo sotto osservazione in queste settimane. E come avvenuto anche in estate, la soluzione ai problemi dell'Inter potrebbe arrivare ancora una volta dalla Premier League.

Perché appurato che la pista Arturoappare destinata a tramontare ancora una volta e che per Ivan Rakitic serviranno almeno 30/35 milioni di euro allo stato attuale delle cose e fa gola anche alla Juventus , la grande occasione per gennaio si chiama Nemanja. Vecchia conoscenza di Conte al Chelsea, nel Manchester United sembra giunto a fine ciclo ed in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe liberarsi a prezzo di saldo con sei mesi d'anticipo. L'Inter in quel caso si farebbe trovare pronta, così come se dal Chelsea dovessero arrivare aperture per Olivier Giroud, che come vi avevamo anticipato un mese fa è nella lista degli attaccanti monitorati . Secondo 'Tuttosport' lo staff nerazzurro spera di poter evitare la convocazione del giovanissimo Esposito per il Mondiale Under 17 ed in una sua esplosione per non dover ricorrere al mercato, ma se si renderà necessario un intervento l'esperto centravanti francese piace, è in cerca di rilancio per non perdere il treno per l'Europeo e proprio come avvenne ai tempi del Chelsea, potrebbe raggiungere Conte dopo l'affare sfumato per Dzeko. Piace anche in MLS, ma vorrebbe restare in Europa. Tra le alternative, anche Kevin Lasagna che l'Udinese valuta però quasi 20 milioni di euro