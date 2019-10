LIECHTENSTEIN ITALIA PROBABILI FORMAZIONI / L'Italia impegnata a Vaduz contro la cenerentola Liechtenstein nel match delle Qualificazioni ad Euro 2020. Gli Azzurri hanno già staccato sabato scorso il pass per la rassegna continentale, grazie al 2-0 rifilato alla Grecia allo Stadio 'Olimpico' di Roma. Sette vittorie in altrettante gare, con il Ct Mancini che punta però ad un nuovo successo per conquistare anche un ruolo da testa di serie ai prossimi Europei.

Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni:

Tante novità nell'undici italiano, con il tecnico di Jesi che darà spazio a molte seconde linee confermando comunque qualche big come Verratti e capitan. La sfidaverrà trasmessa in chiaro su 'Rai Uno' con fischio d'inizio alle 20.45.

Liechtenstein (4-5-1): B. Buchel; Rechtensteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Maier, Hasler, M. Buchel, Polverino, Weiser; Salanovic. Ct: Kolviosson

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. Ct: Mancini