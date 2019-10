MILAN LEONARDO PSG PAQUETA/ Dopo un inizio così e così, Lucas Paqueta, nella sfida di Marassi contro il Genoa, ha messo in mostra tutte le sue qualità e, con l'arrivo di Pioli, potrebbe tornare ad essere un punto fermo del Milan.

Stando però a quanto riportato da 'Sky Sport',, ex dirigente rossonero ed attualmente al PSG, starebbe continuando a seguire l'ex giocatore del Flamengo, portato in Italia proprio dall'ex centrocampista del Diavolo. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Non c'è però la sicurezza che il PSG possa farsi avanti per Paqueta, ma il club parigino sembra restare comunque vigile sulla situazione di Paqueta.