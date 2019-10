MILAN CALHANOGLU FRANCIA TURCHIA/ Da Giampaolo a Pioli. Il Milan ha cambiato volto in panchina, con il nuovo tecnico rossonero che esordirà domenica nel match contro il Lecce. Hakan Calhanoglu ha avuto comunque parole al miele per l'ex allenatore del 'Diavolo' dopo Francia-Turchia: "Non ho avuto modo di parlare con lui, ma volevo ringraziare Giampaolo per tutto. È un bravo allenatore, però i cambi in panchina sono sempre veloci.

Siamo forti: vogliamo fare bene", ha dichiarato il centrocampista turco a 'Sportmediaset'.

Calhanoglu si è soffermato anche sulla delicata situazione politica che vede coinvolta la Turchia, con i calciatori turchi che al termine del match pareggiato per 1-1 contro i francesi hanno replicato il saluto militare: "Gioco per la nazionale e quando lo faccio la politica è da un'altra parte. Noi giochiamo a pallone, ma siamo al 100% con la nostra nazione. Anche se, comunque, non sempre è tutto bello".