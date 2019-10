QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI / Non basta al Portogallo il gol numero 700 in carriera di Cristiano Ronaldo. Ad esultare è l'Ucraina di Shevchenko, che grazie al successo contro i lusitani campioni in carica stacca matematicamente il pass per Euro 2020.

Laviene frenata dalla Turchia nel match ad alta tensione di 'Saint Denis', mentre l'gioca a tennis in Bulgaria.

Di seguiro il quadro completo dei risultati della serata.

GRUPPO A

Bulgaria-Inghilterra 0-6

7' Rashford; 20' e 32' Barkley; 48' e 69' Sterling; 85' Kane

Kosovo-Montenegro 2-0

10' Rrahmani; 34' Muriqi

Classifica: Inghilterra 15 punti; Repubblica Ceca 12; Kosovo 11; Montenegro e Bulgaria 3

GRUPPO B

Lituania-Serbia 1-2

49' e 53' Mitrovic; 79' Kazlauskas (L)

Ucraina-Portogallo 2-1

6' Yaremchuk; 27' Yarmolenko; 72' rig. Ronaldo (P)

Classifica: Ucraina 19 punti; Portogallo 11; Serbia 10; Lussemburgo 4; Lituania 1

GRUPPO H

Francia-Turchia 1-1

76' Giroud; 82' Ayhan (T)

Islanda-Andorra 2-0

38' Sigurdsson; 65' Sigthorsson

Moldavia-Albania 0-4

22' Cikalleshi; 34' Bare; 40' Trashi; 90 Manaj

Classifica: Turchia e Francia 19 punti; Islanda 15; Albania 12; Andorra e Moldavia 3