BARCELLONA RASHFORD SUAREZ / Il Barcellona guarda in quel di Manchester per l'eredità di Luis Suarez.

Stando al 'Daily Mail', il club campione di Spagna potrebbe tentare l'assalto a Marcusnel prossimo mercato estivo per supplire ad un eventuale addio dell'uruguaiano, che a 34 anni starebbe pensando di lasciare la Liga per una nuova avventura lontano dall'Europa. Il giovane attaccante inglese dello United sarebbe un profilo gradito alla dirigenza del Barça sia per la giovane età che per quanto già mostrato con la maglia dei 'Red Devils' e con la nazionale dei 'Tre Leoni'. Rashford ha recentemente rinnovato fino al 2023 il proprio contratto con il, che valuterebbe il proprio gioiello non meno di 80 milioni di euro.