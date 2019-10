Bulgaria-Inghilterra, caos a Sofia: cori razzisti contro Sterling

BULGARIA INGHILTERRA STERLING RAZZISMO/ Un altro episodio deprecabile di razzismo che arriva in questo caso da Sofia, capitale della Bulgaria.

In occasione della sfida di qualificazione ad Euro 2020 fra i padroni di casa e l'Inghilterra, Raheem, attaccante del Manchester City e dei Tre Leoni, è stato più volte beccato dal pubblico. L'arbitro, il signor, ha interrotto per ben due volte la sfida ed è anche arrivato, durante il match, il warning nello stadio da parte della UEFA. Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!