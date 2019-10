REAL MADRID WENGER / No al Real Madrid e neanche uno solo: Arsene Wenger rivela i rifiuti che durante le sua carriera ha dovuto dare al club spagnolo. Intervistato da 'BeinSports', l'ex manager dell'Arsenal a ripercorso i passaggi salienti della sua carriera e alle possibilità di approdare al Real Madrid: "Il rammarico è che avrei potuto vincere di più, invece ho sacrificato tale opportunità per lealtà.

Ero nel posto perfetto per me, perché avrei dovuto cambiare con il rischio di trovarmi meno bene? Questo mi ha spinto a dire più volte no al Real Madrid". Un rifiuto che è legato anche alla minor possibilità di incidere che l'allenatore francese avrebbe avuto nella società spagnola: "Avrei avuto minor potere decisionale nelle scelte del club: ho deciso di continuare con i Gunners anche se altrove avrei vinto di più".

