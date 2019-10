p>INTER MAZZOLA DZEKO ROMA/ Intervenuto ai microfoni di 'TeleRadioStereo', Sandro, ex giocatore e leggenda dell'Inter, ha parlato del reparto offensivo della squadra nerazzurra e di un obiettivo dell'estate di calciomercato , Edin, poi sfumato per il mancato accordo con la Roma: "Contro la Sampdoria non sono sicuro che scenda in campo, ma lui è un giocatore di grande carattere. Per l'Inter sarebbe stato l'uomo giusto al momento giusto". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!