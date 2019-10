QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 ARMENIA ITALIA / E' un gol di Scamacca al 20' del primo tempo a regalare vittoria e tre punti all'Italia Under 21 sul campo dell'Armenia: la squadra di Nicolato si impone in trasferta grazie ad una rete dell'attaccante dell'Ascoli, di proprietà del Sassuolo, abile a sfruttare al meglio un cross di Sottil.

Gli azzurrini si sono visti poi annullare il gol del raddoppio firmato dae hanno sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, sia con lo stesso attaccante exche ancora con Scamacca. Con questo successo l'Italia sale a sette punti in classifica, a tre lunghezza dell'Irlanda, capolista del girone con 10 punti ma una gara in più.

ARMENIA-ITALIA 0-1: 20' Scamacca (I)

Classifica Girone A: Rep. Irlanda 10 (4), Italia 7(3), Islanda 6 (3), Svezia 3 (2), Armenia 3 (4), Lussemburgo 0 (4)

Tra parentesi il numero di partite disputate