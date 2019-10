CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC PARATICI / Possibile svolta in arrivo nella corsa a Ivan Rakitic.

Fabio Paratici ha infatti smentito l'interesse della Juventus per il centrocampista del Barcellona , fornendo di fatto un assist ai rivali dell', l'altra pretendente accostata al croato.

Come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona abbasserà le proprie pretese fino a 30/35 milioni di euro per il cartellino di Rakitic. La palla passa ora alla dirigenza nerazzurra. Si profilano mesi decisivi per il futuro di Ivan Rakitic.