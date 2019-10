INTER ESPOSITO UNDER 17 / L'infortunio di Alexis Sanchez tiene con il fiato sospeso l'Inter e Sebastiano Esposito: se fossero confermati i timori del ct del Cile Ruenda che ha parlato di un possibile stop di 2-3 mesi, per Antonio Conte si profilerebbe una vera emergenza in attacco con i soli Lukaku, Martinez e Politano a disposizione.

Logico pensare ad un Esposito come soluzione di emergenza anche se il baby talento nerazzurro dovrebbe lasciare il club la settimana prossima per partecipare al Mondiale Under 17 in Brasile con l'Italia. Una possibilità che potrebbe anche essere negata dall'Inter se l'infortunio di Sanchez dovesse confermarsi grave: a quel punto la società nerazzurra potrebbe chiedere alla Figc di non convocare il 17enne, come già accaduto in passato conai tempi del. Valutazioni in corso con una decisione che sarà presa soltanto dopo l'esito degli accertamenti del cileno.