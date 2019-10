CALCIOMERCATO VIVIANO OMONIA NICOSIA / Emiliano Viviano dovrà aspettare gennaio per tornare ufficialmente in campo, dato che si è svincolato dallo Sporting CP soltando dopo (a fine settembre) la chiusura del mercato estivo. Anche per questo è andato a vuoto, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il tentativo dell'Omonia Nicosia tramite un suo intermediario di riferimento. Secondo nel proprio massimo campionato, il club cipriota ha la necessità di ingaggiare un portiere visto il serio infortunio che ha colpito il nigeriano Francis Uzoho.

Il 33enne era un profilo che interessava molto i bianco-verdi, ma una trattativa vera e propria - anche se difficilmente il nativo di Fiesole avrebbe accettato la destinazione - non è potuta nemmeno iniziare proprio considerata l'impossibilità di averlo subito a disposizione.

Attualmente Viviano si sta allenando con la Sampdoria, in cui ha già militato per qualche stagione e alla quale potrebbe legarsi alla riapertura del prossimo mercato invernale: "Ora sono a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi vuole bene - le parole di Viviano a 'Libero Quotidiano' - Mi volevano anche a Parma, ma ho preferito Genova. So di poter dare una mano, magari come secondo. Parlerò col mio agente e vedremo". In conclusione il classe '85 è uscito ancor di più allo scoperto sul suo futuro dichiarando quanto segue: "Il mio desiderio è chiudere la carriera al Brescia".