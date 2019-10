CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED ALLEGRI EVRA / Negli ultimi giorni voci sempre più insistenti vorrebbero il nome di Massimiliano Allegri sempre più vicino al Manchester United in caso di addio ad Ole Gunnar Solskjaer. L'ex allenatore della Juventus sembra infatti l'obiettivo dei 'Red Devils' per ripartire al meglio dopo l'ennesimo inizio stentato che preannuncia una nuova stagione di penombra.

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Mail' Allegri nell'eventualità vorrebbe con se allo United anche l'ex terzino Patrice allenato proprio in bianconero . L'ex terzino conosce molto bene l'ambiente, avendo giocato con quella maglia per 8 anni e potrebbe essere prezioso per il lavoro dell'allenatore italiano che secondo l'Express aggregherebbe al proprio staff anche Marco.