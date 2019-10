CALCIOMERCATO SPARTAK MOSCA TEDESCO / Dopo Massimo Carrera arriva un nuovo allenatore a tinte italiane sulla panchina dello Spartak Mosca.

Il club russo ha annunciato con un comunicato ufficiale l'arrivo del 34enne Domenico, tecnico teutonico di origini tricolori reduce da un'esperienza non esaltante allo Schalke 04. Per lui un contratto fino al giugno 2021. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI