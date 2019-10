JUVENTUS NAPOLI JORGINHO / Tra i leader della Nazionale di Roberto Mancini che ha conquistato la qualificazione ad Euro 2020, per Jorginho si parla di un possibile ritorno in Serie A, con il legame con Sarri che lo ha fatto finire tra i possibili obiettivi Juventus.

Del futuro del centrocampista del Chelsea ha parlato il suo agentea 'Kiss Kiss Napoli', rispondendo anche su un possibile ritorno al: "Tornare in azzurro? Dipende molto dal presidente e dall'allenatore. Jorginho vuole tornare in Italia e quindi se ne potrebbe parlare. Adesso è al, ha tre anni di contratto e spera di far bene sia con i londinesi che con la Nazionale. Poi vorrà tornare a giocare in Serie A, che resta uno tra i campionati più importanti in Europa.al Chelsea è vice capitano e sta benissimo. C'è un progetto importante che mira alla crescita dei giovani".