CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON RINNOVO MERTENS / Arrivati insieme a Napoli e legati nel destino anche dalla trattativa per l'eventuale permanenza in azzurro. Si tratta di Dries Mertens e Josè Maria Callejon.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport', Aureliosarebbe disposto ad un sacrifio economico pur di tenerli entrambi. Il presidente del Napoli, infatti, ha proposto un triennale da quattro milioni più bonus a Mertens , mentre per Callejon sarebbe pronto un nuovo contratto da tre anni ma alle stesse cifre attuali. La palla passa dunque ora ai due pilastri partenopei che ad un anno dalla scadenza contrattuale dovranno decidere se accettare oppure intraprendere una nuova strada.