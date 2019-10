JUVENTUS PARATICI DE LIGT RABIOT INTER / Importanti dichiarazioni di Fabio Paratici su Cristiano Ronaldo, Mandzukic e non solo. Premiato come manager dell'anno al premio "Manlio Scopigno e Felice Pulici", il responsabile dell'area sportiva della Juventus ha anche parlato dell'ambientamento dei nuovi arrivati de Ligt e Rabiot: "Anche Nedved parlando con me mi ha ricordato che passando dalla Lazio alla Juve nei primi mesi non si sentiva lui, ma Matthijs ci darà grandi soddisfazioni.

Rabiot? Ha avuto un lungo periodo di inattività, dobbiamo solo dargli un po' di tempo".

Infine, su Sarri e la concorrenza dell'Inter e non solo per lo scudetto: "Sarri è sempre stato saldo alla guida della squadra. Il campionato è ancora lungo, quella nerazzurra è la rivale più accreditata per vincere lo scudetto. A 'San Siro' è stata una partita importante per dimostrare a noi stessi che ci siamo, che siamo protagonisti. Anche il Napoli è una squadra molto forte e penso che l'Atalanta sia al livello di quelle che ho appena citato, può essere il Leicester italiano".