CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI RONALDO RAKITIC / Dall'addio di Cristiano Ronaldo a quello di Mario Mandzukic, passando per le voci su Ivan Rakitic: Fabio Paratici, premiato come manager dell'anno al premio "Manlio Scopigno e Felice Pulici" ha fatto il punto sul mercato della Juventus. In primo piano il futuro di Cristiano Ronaldo, anche lui tra i premiati, e il possibile addio tra un anno ai bianconeri: "CR7 via tra un anno? Assolutamente no: in questo momento è concentrato sugli obiettivi da raggiungere. Non credo proprio possa andare via, né a fine stagione, né in seguito.

Noi siamo molto felici di lui e lui è felice con noi".

Da Ronaldo a Mandzukic, destinato invece a lasciare i bianconeri: "Abbiamo deciso per un periodo in cui farlo stare tranquillo perché c'era la possibilità di un trasferimento in Qatar. Ora sceglieremo con lui la migliore situazione possibile". Infine, Paratici chiude all'arrivo di Rakitic: "La nostra rosa è completa ed è tra le migliori d'Europa: siamo contenti dei nostri calciatori. A gennaio la società non interverrà sul mercato. Riteniamo la squadra completa". Sul croato c'è anche l'Inter con il Barcellona che ha abbassato le richieste (30-35 milioni).