PSG BRASILE NEYMAR INFORTUNIO / Non c'è pace per Neymar Jr, finito ancora una volta al tappeto nell'amichevole giocata dal Brasile contro la Nigeria. Al 12' del primo tempo, l'attaccante del Paris Saint-Germain ha lasciato spazio a Coutinho per infortunio e nella giornata di oggi è arrivato il primo verdetto medico.

Stando a quanto sottolineato da un comunicato dello stesso club parigino Neymar ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Un nuovo parere medico arriverà tra 8 giorni ma quel che è certo è che i tempi di recupero dell'ex Barcellona si aggirano sulle 4 settimane a seconda di come si evolverà la situazione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo