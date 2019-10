VILLARREAL GIUSEPPE ROSSI / Pepito Rossi riparte dalla Spagna: l'attaccante italiano, attualmente svincolato, da domani si allenerà con il Villarreal.

"L'attaccante italo-americano Giuseppe Rossi si allenerà da questo martedì con la prima squadra del Villarreal CF. Rossi, che attualmente non ha un club, si unirà alle dinamiche della squadra guidata daCalleja": il calciatore, fermo da due stagioni, ha vestito la maglia del club spagnolo per sei stagioni e detiene attualmente il record di segnature del 'Sottomarino giallo' nelle competizioni europee. L'ultima apparizione di Rossi in campo risale a maggio 2018 con la maglia del Genoa: ora 'Pepito' si allenerà con il Villarreal, sperando di poter trovare presto una squadra che possa dargli una possibilità.

