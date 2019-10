FIORENTINA COMMISSO STADIO / Svolta stadio in casa Fiorentina arrivata direttamente dal sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella e dalla giunta comunale. con la decisione che ha sbloccato tutto ovvero quella di mettere in vendita l‘area della Mercafir, dove con tutta probabilità sorgere il nuovo impianto. A commentare il tutto ci ha pensato proprio Rocco Commisso con le sue parole affidate ad un comunicato apparso sul sito web della 'Viola': "Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze.

Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi vuole investire come noi della Fiorentina sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina. Continueremo il nostro dialogo e incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro così che si possa procedere in maniera spedita.”

All'Agi invece: "Sono contentissimo. Il sindaco Dario Nardella mi ha chiamato per darmi la notizia. Ora mettiamoci al lavoro. Tra quattro anni avremo lo stadio di proprietà”.