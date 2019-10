ATALANTA INFORTUNIO ZAPATA / Brutta tegola in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato. Come riportato da 'Sky Sport', Gasperini dovrà fare a meno di Zapata per almeno tre settimane.

Gli esami stumentrali a cui si è sottoposto l'attaccante colombiano hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra. La pausa per le Nazionali costa dunque cara anche al club nerazzurro.