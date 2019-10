MILAN FABBRICINI FALLIMENTO / Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni pesanti di Ivan Gazidis sul possibile fallimento del Milan e il rischio di vedere i rossoneri ripartire dalla Serie D. Parole che hanno suscitato la reazione anche di Silvio Berlusconi.

Intanto Roberto, ex commissario straordinario della FIGC, ha parlato del momento societario del club milanese ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Il Milan è un patrimonio del calcio italiano, per questo espressi preoccupazione per il futuro del club. Dopo Berlusconi era concreto il rischio di andare a gambe all'aria, ora la società si è riassestata e saprà uscirne alla grande".