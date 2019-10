CALCIOMERCATO SVINCOLATI MONTOLIVO GIUSEPPE ROSSI VIVIANO / Calciomercato sempre in attività, nonostante la finestra ufficiale di contrattazioni al momento sia chiusa. Gli scambi si riapriranno a gennaio, ma anche in questo momento, per le squadre dei vari campionati, in Serie A e non solo, potrebbe esserci la possibilità di tesserare dei giocatori in caso di bisogno. Ci riferiamo al mercato degli svincolati, in cui non mancano assolutamente giocatori di ottimo livello che, se del caso, potrebbero tornare utili a qualche squadra in difficoltà. Andiamo a vedere, ruolo per ruolo, la lista dei giocatori senza contratto.

Calciomercato, portieri svincolati: c'è Viviano

Diversi nomi noti tra gli estremi difensori liberi sul mercato. Tra i profili più famosi, sicuramente quello di Emiliano Viviano (33), rimasto senza contratto dopo la fine della sua esperienza allo Sporting e che nonostante abbia trovato poca stabilità in carriera vanta esperienze importanti con Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Palermo, anche un anno all'Arsenal. Tra gli altri italiani da segnalare anche Gianluca Curci (34) e Stefano Sorrentino (40). Nomi noti al grande pubblico sono anche Vorm (36), un passato nella nazionale olandese e diversi anni al Tottenham, l'ex Torino Ichazo (27) e il brasiliano Marcelo Grohe (32), che ha avuto una discreta carriera nel Gremio.

Calciomercato, difensori svincolati: Abate, Coentrao, Strinic e gli altri

Esperienza e classe non mancano nemmeno tra i difensori. La lista è lunga, a cominciare dagli ex milanisti Ignazio Abate (32), Ivan Strinic (32) e Gabriel Paletta (33). Tra le vecchie conoscenze del campionato italiano, anche Matias Silvestre (35), Rolando (34) e Djourou (32), per tanti anni all'Arsenal e che per ora ha visto il campo per l'ultima volta con la Spal.

Calciomercato, svincolati a centrocampo: Ben Arfa e Montolivo a capofila

Ha avuto una buona carriera in Premier League per diversi anni anche lo svedese Martin(31). C'è anche un ex 'galactico': Fabio(31) che non ha ancora trovato un ingaggio, condizionato dagli infortuni: qualche anno di buon livello al, poi prestiti su prestiti, nessuno ha voluto ancora puntare su di lui ma le doti tecniche non sono in discussione.

Un altro ex Milan tra le vecchie conoscenze guida la lista degli svincolati a metà campo: Riccardo Montolivo ha concluso malinconicamente la sua esperienza in rossonero, a 34 anni potrebbe ancora avere le doti per tornare utile a chi ne avesse bisogno. Le doti non fanno difetto nemmeno a Ben Arfa (32), che ha sprecato purtroppo il suo talento con comportamenti non sempre ineccepibili, anzi. Il suo curriculum, tra Lione, Marsiglia, Psg, Newcastle, rimane comunque di un certo rispetto. E' senza squadra da un po' un altro francese di talento, Yohann Gourcouff (33), anche lui passato tempo fa dal Milan prima di rifarsi una carriera in Francia. Passati dal nostro campionato anche gli islandesi Bjarnason (31) e Halfredsson (35) e Behrami (34), sorprende trovare l'appena 26enne Crisetig.

Calciomercato, attaccanti svincolati: Giuseppe Rossi in attesa

Tra gli attaccanti, colpisce il nome di Giuseppe Rossi, anche se purtroppo non sorprende. Gli infortuni hanno minato la carriera dell'attaccante classe 1987, che avrebbe potuto essere molto diversa. Tra chi è stato in Serie A, segnaliamo Honda (33), il giapponese che si è già proposto a più riprese a numerose squadre, ma anche Jonathas (ex Torino tra le altre, 30 anni) e Biabiany (31), lunghi trascorsi tra Inter e Parma. Il miglior curriculum, forse, è quello di Bony (31), che ha vissuto qualche anno ad alti livelli al Manchester City senza confermarsi ed è senza squadra dopo la fine del suo contratto con lo Swansea.