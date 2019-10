GILETTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAFFE / "Non eleggiamo un Presidente del Consiglio da anni": Massimo Giletti nel corso di 'Non è l'Arena' inciampa in una gaffe che scatena i social. Il conduttore, intervistando Giorga Meloni, si lascia andare ad una considerazione sull'elezione del premier, affermando appunto che in Italia "non eleggiamo un Presidente del Consiglio da anni". Frase che 'contraddice' la Costituzione, secondo cui il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e non eletto dai cittadini.

Inevitabili le polemiche social con il conduttore che si è difeso spiegando: "Altro che gaffe! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Conosco molto bene la Costituzione. Mi riferivo al fatto che da molti anni succede che diventi premier qualcuno che non è stato chiaramente presentato come candidato premier durante la campagna elettorale".

Giletti, noto tifoso della Juventus, non è certo nuovo a polemiche social per le sue dichiarazioni: in passano non sono mancate frasi polemiche anche relative al mondo del calcio. Recentemente intervistato da Calciomercato.it, ha parlato dell'arrivo di Sarri e di Cristiano Ronaldo.