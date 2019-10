MILAN REINA PIOLI / Milan alla ricerca di una svolta con Pioli in panchina dopo il pessimo avvio di stagione culminato con l'esonero di Giampaolo. Del difficile momento della squadra rossonera ha parlato Pepe Reina, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha dichiarato: "Per noi è stato un inizio di stagione particolarmente difficile. Cosa può portare Pioli? Positività e tranquillità. Dobbiamo lavorare e capire in fretta le sue idee così da essere al più presto pronti per affrontare le prossime partite.

È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c'è voglia di riscatto e di fare meglio d'ora in avanti. Sei ottimista? Sì, sempre. La vita è degli ottimisti". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Infine, sull'obiettivo stagionale: "Vincere la prossima partita. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni settimana, poi a maggio si faranno i conti. Siamo una squadra in crescita e vogliamo crescere e migliorare ogni partita".