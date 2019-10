CALCIOMERCATO REAL MADRID NEYMAR SERGIO RAMOS / Neymar è stato il vero e proprio caso dell'ultima estate di calciomercato. Al centro di un intrigo internazionale alla fine il brasiliano non è riuscito a lasciare il Paris Saint Germain per tornare in Spagna.

La testata spagnola 'Marca' rivela inoltre un retroscena riguardante gli ultimi giorni intensi della trattativa. Fino all'ultima settimana di agosto, Neymar ha fatto tutto il possibile per firmare per ilparlando con quattro diversi giocatori della rosa dei 'blancos'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il primo è stato naturalmente il capitano Sergio Ramos che ha spesso anche elogiato le qualità del fenomeno brasiliano. A seguire i connazionali Casemiro e Marcelo ed una chiaccherata anche con Luka Modric. Il messaggio era chiarissimo: provare a lasciare Parigi. Alla fine però la trattativa è saltata con buona pace di Neymar e Florentino Perez.