LIECHTENSTEIN ITALIA MANCINI / Dopo aver strappato il pass per Euro 2020 con tre giornate di anticipo, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro il Liechtenstein con l'obiettivo di continuare la striscia vincente, eguagliando il record degli azzurri di Pozzo. Impegno sulla carta agevole per la Nazionale con il ct che approfitterà per vedere qualche volto nuovo in campo: lo stesso Mancini ne parla nella conferenza stampa della vigilia. Calciomercato.it ha seguito per voi le dichiarazioni del ct in diretta.

PROSSIMI STEP - "Gratificare quelli che fino ad oggi hanno giocato meno ma sono sempre stati qua pronti, hanno apprezzato di essere stati chiamati. Mi piacerebbe trovare giocatori giovani per il dopo europei, mi piacerebbe fare 30 punti per essere testa di serie. L'obiettivo è quello di essere teste di serie. Voglio vedere come reagisce squadra a partita negativa? No (ride, ndr). Siamo andati sotto contro la Bosnia, abbiamo rischiato: volevamo vincere la partita e ci siamo riusciti. Siamo sotto in Armenia e l'abbiamo ribaltata, qualche difficoltà l'abbiamo trovata.

A marzo mi piacerebbe incontrare squadre del nostro livello. All'Europeo ci saranno più difficoltà, ma se troviamo una squadra che contro di noi gioca per me è un vantaggio. Con squadre aperte ce la possiamo giocare con qualsiasi Nazionale. Francia a parte, con talenti giovani enormi, le altre Nazionali sono fatte da giocatori bravi, nessuna ha un Messi".

Tutte le ultime sul calcio internazionale: clicca qui!

RECORD POZZO - "Mi manca una partita e due mondiali (ride, ndr). Pozzo è un mito, inutile parlarne".

STAGE - "Non ho pensato ad altre date: uno stage non ci cambierebbe molto a noi. Avremmo piacere ad una fine anticipata del campionato, per far riposare i calciatori, ma non è possibile ed allora non chiediamo nulla".

FORMAZIONE - "Ne cambierò molti, ma ho qualche dubbio. Saranno in campo di sicuro Sirigu, Biraghi, Belotti, Zaniolo, Bernardeschi. Vorrei fare giocare anche Bonucci e Verratti. Romagnoli ha dei problemini, Jorginho è diffidato. Vediamo, altrimenti Tonali o Cristante. Uno tra Izzo e Di Lorenzo e uno tra Grifo ed El Shaarawy".