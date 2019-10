VIDEO CM.IT - Juve, occasione Pedro a zero! Inter, a gennaio il vice Lukaku

CALCIOMERCATO JUVENTUS PEDRO PARAMETRO ZERO INTER VICE LUKAKU LASAGNA MILAN MUELLER MERTENS NAPOLI - Ritorna l'appuntamento con le news di Calciomercato.it: anche oggi la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero.

Dal possibile interesse delladiper in scadenza a giugno col Chelsea , alle indiscrezioni su Lasagna, nel mirino dell'Inter per gennaio per il ruolo di vice. E tanto altro ancora.