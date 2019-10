CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Il RealMadrid pensa ormai da tempo al post GarethBale. L'esterno gallese non fornisce più le giuste garanzie e il futuro potrebbe essere lontano dalla Liga.

In Spagna, 'Fichajes.net' ha stilato una lista dei possibili sostituti dell'ex Tottenham: profili di altissimo livello e molto costosi comema compare anche un'alternativa che potrebbe vestire la maglia dei Blancos a una cifra minore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Tra i nomi fatti c'è, infatti, anche quello di, che in Italia continua ad essere accostato ama che lanon pare avere intenzione di cedere così facilmente.