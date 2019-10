CALCIOMERCATO VIVIANO SVINCOLATO BRESCIA SAMPDORIA - L'esperienza con lo Sporting Clube de Portugal si è chiusa nel settembre scorso con la rescissione contrattuale, ora Emiliano Viviano è pronto a ripartire.

Da gennaio, infatti, sarà libero di firmare a parametro zero per un altro club e, in attesa, si sta allenando con la Primavera della. "Ora sono a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi vuole bene - le parole del 33enne portiere a 'Libero Quotidiano' - Mi volevano anche a, ma ho preferito Genova. So di poter dare una mano, magari come secondo. Parlerò col mio agente e vedremo. Il mio desiderio è chiudere la carriera a".