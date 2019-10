CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Il futuro di Dries Mertens in bilico: l'attaccante belga, uno dei migliori del Napoli in questo inizio di stagione con cinque gol in campionato, ha il contratto in scadenza a fine stagione e finora la trattativa per il rinnovo non ha portato buoni frutti. Qualcosa però potrebbe muoversi, almeno stando a quanto riferisce 'Sky': la società, infatti, sarebbe pronta a fare uno sforzo per evitare il rischio di addio a parametro zero a fine stagione.

Ecco allora che per il 32enne potrebbe arrivare una proposta di prolungamento triennale con cifre più o meno simili a quelle attuali. Per lui suonano le sirene cinesi, conche lo vorrebbe al, ma p er Mertens ci sono possibilità anche in Italia con Inter, Milan e Roma che potrebbero farsi avanti : il belga nei giorni scorsi aveva comunque escluso un trasferimento in Italia affermando "non mi vedo in nessun altro club italiano".