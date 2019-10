CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID - Tre presenze in campionato, complice anche un infortunio muscolare, e soli centoquattro minuti collezionati in questa prima parte di stagione da Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio conosciuto come Isco. Il 27enne talentuoso centrocampista del Real Madrid non sembra rientrare nel progetto tecnico di Zinedine Zidane e, anche in ottica Europeo 2020, potrebbe scegliere di lasciare il club castigliano già nel gennaio prossimo per trovare maggiore continuità.

E, secondo 'Don Balon', potrebbe essere la, da diverso tempo accostato al prodotto del vivaio del, di Maurizioad accoglierlo. La valutazione del cartellino di Isco da parte della società presieduta da Florentinosi aggira sui 55 milioni di euro, decisamente inferiore alla richiesta fatta ai club che avevano bussato alla porta di casa Real per chiedere informazioni sul calciatore nelle scorse sessioni di mercato