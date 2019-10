PSG CAVANI ATLETICO MADRID / Via Diego Costa (destinazione Qatar), dentro Edinson Cavani: è questo il piano di gennaio dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Lo riferisce 'as.com', secondo cui i 'Colchoneros', dopo averlo a lungo seguito in estate, considerando il 'Matador' il profilo giusto per rimpiazzare Antoineinsieme a, sono pronti a tornare alla carica già a gennaio. Ad ingolosire l'Atletico il contratto in scadenza a fine stagione del 'Matador' con la trattativa per il rinnovo con ilche stenta a decollare. Per far arrivare l'ex Palermo e Napoli alla corte del 'Cholo' è però necessario che Diego Costa saluti il 'Wanda Metropolitano': per Cavani c'è da battere la concorrenza del, altro club da tempo sulle tracce dell'uruguaiano.