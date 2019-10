FRANCIA TURCHIA UVA / Il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva interviene a 'Radio 24' sul dibattito in corso su Francia-Turchia, gara in programma questa sera e che in molti vorrebbero vedere rinviata per l'offensiva turca in Siria. Il numero due dell'Uefa spiega: "Stanno uscendo delle fake news. Io oggi posso parlare della posizione della Uefa: la gara si gioca.

Io ero direttore generale della Lazio quando, proprio in Turchia si giocò Lazio-Galatasaray, dopo il crollo delle torri gemelle, si giocò la partita lo stesso. Uno dei principi dello sport è quello di non avere condizionamenti dalla politica o anche dalle tragedie che spesso l'aria politica si porta dietro in tempi di guerra come questo. Spero che la partita si possa giocare in un clima sereno, che ci sia rispetto degli inni delle maglie e dello sport".

Uva quindi aggiunge anche: "Lo sport è una parte del vivere civile e deve fare la sua parte, però non sostituiamolo a quelle che sono le grandi problematiche che questo attacco sta creando".