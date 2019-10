INTER INFORTUNIO ALEXIS SANCHEZ CILE RUEDA - Reinaldo Rueda 'spaventa' l'Inter. In conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Guinea, il commissario tecnico del Cile è tornato ad occuparsi dell'infortunio patito da Alexis Sanchez in amichevole contro la Colombia, uno scontro che ha visto protagonista lo juventino Cuadrado finito nel mirino dei tifosi sui social.

La lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra ha messo in allarme i medici della sua Nazionale e quelli dell'e il tecnico della selezione cilena ha così spiegato la situazione: "Bisognerà vedere se l'Inter opterà per l'operazione o meno, vedremo quale sarà la diagnosi dei medici del suo club, questo sarà determinante per noi. Se verrà operato, potremmo perderlo dai due ai tre mesi. In caso contrario, per alcune settimane. Ma questo dipende esclusivamente dalla società che ne detiene il cartellino. È un peccato questo infortunio, perché era arrivato qui felice dopo essere andato in gol con la nuova maglia e aver giocato in. Per noi, Alexis Sanchez è molto importante, per l'Inter è uno in più: se si infortuna, ne possono comprare un altro". Si attendono, dunque, ulteriori esami e le relative decisioni che verranno prese in merito dallo staff medico nerazzurro.